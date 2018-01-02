В Ливии увеличат численность службы безопасности диппредставительств

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. МВД Правительства нацсогласия Ливии ободрило набор дополнительных 500 человек в службу безопасности дипломатических представительств, ответственную за защиту иностранных посольств и миссий в стране, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя службы.

Как сообщил агентству глава службы полковник Виссам аль-Джама, новые сотрудники пройдут значительную подготовку и прослушают курс по международным отношениям.

По данным агентства, ранее Аль-Джама заявил, что в начале 2018 года в стране возобновят работу посольства нескольких стран ЕС. Большинство иностранных посольств переехали из Ливии в соседний Тунис в 2014 году после ожесточенных столкновений в Триполи.

Ливия переживает период кризиса и раскола государственной власти после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в результате военного конфликта в 2011 году. На востоке Ливии в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. На юге страны проживает большое количество племен, которые также не подчиняются Триполи.