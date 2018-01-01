В Египте при нападении на алкогольный магазин погибли два человека

КАИР, 1 янв — РИА Новости. Неизвестные в Египте в понедельник утром напали на магазин алкогольной продукции, убито два человека, об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Сообщается, что инцидент произошел в районе аль-Умранийя, расположенном на юге египетской столицы. Вооруженные люди, по данным источника, передвигавшиеся на тук-туке, открыли огонь из автоматического оружия по находившимся рядом с небольшим магазинчиком алкогольной продукции людям. Два человека получили смертельные ранения.

В субботу МВД Египта сообщило о том, что спецподразделения ведомства ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества.