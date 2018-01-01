Число жертв протестов в Иране выросло до десяти человек

Иранские студенты во время протестов в Тегеране. 30 декабря 2017

Иранские студенты во время протестов в Тегеране. 30 декабря 2017

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Число жертв протестов в Иране выросло до 10 человек, сообщают СМИ Исламской республики.

В крупных городах, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне. Ранее сообщалось о двух погибших в городе Доруд и еще двух погибших в городе Изе (на юго-западе страны).

Как сообщает агентство Fars, три человека убиты неизвестными в городе Шахиншахр (провинция Исфахан) во время протестов, проходивших днем ранее.

Еще три человека, по данным телеканала IRIB, погибли в городе Туисеркан на митинге в провинции Хамадан.