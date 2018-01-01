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В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали "ядом в блестящей обертке"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (8)
15:2501.01.2018
(обновлено: 16:08 01.01.2018)
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© Фото : сайт Президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время Новогоднего поздравления граждан украины. 31 декабря 2017Президент Украины Петр Порошенко во время Новогоднего поздравления граждан украины. 31 декабря 2017
© Фото : сайт Президента Украины

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя сограждан с Новым годом, напомнил Крыму и Донбассу о том, что Украина — их дом. При этом он поблагодарил США за будущие поставки летальных вооружений и пообещал "открывать огонь" по тем, кто будет нападать на Украину. В России выступление украинского лидера сочли циничным и назвали "ядом в блестящей обертке".

Как Порошенко поздравил украинцев

"Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", — сказал украинский лидер.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Порошенко назвал главные достижение Украины в 2017 году
Он призвал беречь единство страны и не забыл о Крыме и Севастополе, а также о Донбассе. Их он уверил в том, что их дом — Украина.

"Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина", — сказал Порошенко.

При этом он не преминул добавить, что намерен укреплять украинскую армию.

С отдельным поздравлением Порошенко обратился к США, которые одобрили поставки Киеву современного оборонительного вооружения, Канаду, которая включила Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие, а также к Евросоюзу, которые в очередной раз продлил антироссийские санкции.

И снова про безвиз

Не обошлась поздравительная речь и без упоминания главного достижения Украины за минувший год — установления безвизового режима с ЕС. Порошенко отметил, что уже сотни тысяч украинцев воспользовались безвизом и еще миллионы сделают это в будущем.

Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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"Домой, курвы!" Как встречают украинских рабочих в Европе
Украинские граждане могут путешествовать без виз в страны Шенгенской зоны с 11 июня. Однако права на работу или учебу такой режим не дает. Кроме того, Евросоюз оставил за собой возможность приостановить безвизовый режим, если возникнут проблемы с миграцией и безопасностью.

При этом статистика показывает, что украинцы пока не спешат воспользоваться возможностью попутешествовать по Европе. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза, то есть порядка 380 тысяч человека. Для сравнения: в 2013 году (в конце ноября начался Евромайдан), по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.

Что еще обещает президент Украины

Украинский военнопленный. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украина в 2017 году: в ожидании выборов и в ссорах с соседями
В заключение Порошенко отметил необходимость ускорить темпы роста экономики и добиться повышения уровня жизни, ощутимого для всех украинцев. Со своей стороны он пообещал обеспечить условия не только для экономического роста, но и для политического возвышения страны. Под конец поздравления даже прозвучали довольно угрожающие слова:

"У тех, кто хочет поджечь дом с середины, следует отобрать спички, а по тем, кто будет нападать на нас снаружи, наоборот — открывать огонь", — заключил Порошенко.

"У цинизма нет границ"

В России заявления украинского президента восприняли критически. По мнению депутата Госдумы, замглавы комитета по делам национальностей Руслана Бальбека, новогоднее поздравление Порошенко выглядит "ядом в блестящей обертке". 

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Сказки от Порошенко: о чем украинские власти врали в 2017 году
"Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и Донбассе", — сказал Бальбек телеканалу RT.

По его словам, "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие и Запад.

Комментируя слова Порошенко о том, что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну, депутат отметил, что этот народ действительно не падает духом даже в сложных ситуациях. В связи с чем Бальбек не исключил, что "на этой оптимистичной ноте" украинцы сбросят с шеи "порошенковское ярмо".

Газовые конфорки
© Fotolia / pioregur
"Власти Украины гробят население". Политолог о заявлении Порошенко по газу
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что Порошенко назвал Украину домом для жителей Крыма и Донбасса.

"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Украинцам советуют затянуть пояса

Экономическая ситуация на Украине продолжает оставаться сложной. После наметившегося в 2016 году роста наблюдается замедление, а западные кредиторы не спешат предоставлять Киеву очередные транши, требуя усилить борьбу с коррупцией.

Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Зрелище вместо хлеба: на Украине назвали главные события года
Украинские власти постоянно говорят о росте благосостояния населения — так, с 1 января минимальная зарплата выросла с 3200 до 3 723 гривен (с 115,2 до 135 долларов), увеличился и прожиточный минимум. Однако, по мнению экспертов, эту прибавку сведет на нет грядущее увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост цен.

Кроме того, как считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в наступившем году подорожает топливо, а повышение акцизов поднимет цены на алкоголь и сигареты.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман отметил, что если доход украинцев не вырастет на 10-15%, то на них негативно скажутся инфляция, рост цен и тарифов. "Пока все спокойно, но затяните потуже пояса все равно", — посоветовал он.

Кроме того, с нового года повышается страховой стаж (этого требует пенсионная реформа). Теперь для выхода на пенсию требуется не 15, а 25 лет стажа. Причем его будут повышать с каждым годом, и в 2028-м он уже составит 35 лет. Все, кому не будет хватать страхового стажа, смогут получить прожиточный минимум или "докупить" не более двух лет по цене в 1408 гривен (51 доллар) за месяц, то есть почти 16,9 тысячи гривен (более 608 долларов) — за год.

К новым рекордам
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Ерина Ваньшина
Говорят бывает что и гадюка погибает от собственного яда,так пусть будет так!!!!!!!!!!!!!!!!!
15:42
01.01.2018
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seregaplotnikov82
Опять горилки пять по 500 гр и здравствуй белочка))) интересно какой дурак ещё верит !!?
15:40
01.01.2018
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