В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали "ядом в блестящей обертке"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя сограждан с Новым годом, напомнил Крыму и Донбассу о том, что Украина — их дом. При этом он поблагодарил США за будущие поставки летальных вооружений и пообещал "открывать огонь" по тем, кто будет нападать на Украину. В России выступление украинского лидера сочли циничным и назвали "ядом в блестящей обертке".
Как Порошенко поздравил украинцев
"Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", — сказал украинский лидер.
"Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина", — сказал Порошенко.
При этом он не преминул добавить, что намерен укреплять украинскую армию.
С отдельным поздравлением Порошенко обратился к США, которые одобрили поставки Киеву современного оборонительного вооружения, Канаду, которая включила Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие, а также к Евросоюзу, которые в очередной раз продлил антироссийские санкции.
И снова про безвиз
Не обошлась поздравительная речь и без упоминания главного достижения Украины за минувший год — установления безвизового режима с ЕС. Порошенко отметил, что уже сотни тысяч украинцев воспользовались безвизом и еще миллионы сделают это в будущем.
При этом статистика показывает, что украинцы пока не спешат воспользоваться возможностью попутешествовать по Европе. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза, то есть порядка 380 тысяч человека. Для сравнения: в 2013 году (в конце ноября начался Евромайдан), по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.
Что еще обещает президент Украины
"У тех, кто хочет поджечь дом с середины, следует отобрать спички, а по тем, кто будет нападать на нас снаружи, наоборот — открывать огонь", — заключил Порошенко.
"У цинизма нет границ"
В России заявления украинского президента восприняли критически. По мнению депутата Госдумы, замглавы комитета по делам национальностей Руслана Бальбека, новогоднее поздравление Порошенко выглядит "ядом в блестящей обертке".
По его словам, "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие и Запад.
Комментируя слова Порошенко о том, что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну, депутат отметил, что этот народ действительно не падает духом даже в сложных ситуациях. В связи с чем Бальбек не исключил, что "на этой оптимистичной ноте" украинцы сбросят с шеи "порошенковское ярмо".
"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.
Украинцам советуют затянуть пояса
Экономическая ситуация на Украине продолжает оставаться сложной. После наметившегося в 2016 году роста наблюдается замедление, а западные кредиторы не спешат предоставлять Киеву очередные транши, требуя усилить борьбу с коррупцией.
Кроме того, как считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в наступившем году подорожает топливо, а повышение акцизов поднимет цены на алкоголь и сигареты.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман отметил, что если доход украинцев не вырастет на 10-15%, то на них негативно скажутся инфляция, рост цен и тарифов. "Пока все спокойно, но затяните потуже пояса все равно", — посоветовал он.
Кроме того, с нового года повышается страховой стаж (этого требует пенсионная реформа). Теперь для выхода на пенсию требуется не 15, а 25 лет стажа. Причем его будут повышать с каждым годом, и в 2028-м он уже составит 35 лет. Все, кому не будет хватать страхового стажа, смогут получить прожиточный минимум или "докупить" не более двух лет по цене в 1408 гривен (51 доллар) за месяц, то есть почти 16,9 тысячи гривен (более 608 долларов) — за год.