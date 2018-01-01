Экс-дипломат сообщил требования КНДР за решение проблемы похищенных японцев

ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. Пхеньян хочет "серьезной финансовой помощи от Японии в обмен на возвращение похищенных" северокорейскими спецслужбами японцев, заявил в интервью газете "Майнити" бывший вице-консул КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо.

"Ким Чен Ын не будет предпринимать ничего для разрешения вопроса похищенных (японцев — ред.) до тех пор, пока Япония не продемонстрирует ему полный денег мешок", — подчеркнул бывший северокорейский дипломат, бежавший в Южную Корею в августе 2016 года.

Вместе с этим Тхэ Ён Хо отметил, что спецслужбы КНДР, "безусловно, отслеживают всех жертв похищений, живы они или нет", так как власти "пытаются получить выгоду от этой проблемы с целью свежих вливаний в северокорейскую экономику, "но не могут открыто предложить (Японии — ред.) вернуть похищенных (японцев — ред.) в обмен на финансовую поддержку".

Переговоры Токио и Пхеньяна о судьбе японских граждан, похищенных КНДР в 70-е и 80-е годы XX века, давно находятся в тупике. В феврале 2016 года северокорейская сторона прекратила повторное расследование в этом вопросе в ответ на санкции со стороны Японии, направленные на прекращение ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Всего японское правительство насчитывает 17 граждан Японии, ставших жертвами похищений, в причастности к которым подозревают агентов северокорейских спецслужб. Японцев вывозили тайно в Северную Корею, чтобы использовать их личные данные для внедрения шпионов в Южную Корею под видом японцев, а также для преподавания японского языка сотрудникам разведки КНДР.