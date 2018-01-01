Госдеп проверяет наличие граждан США в разбившемся в Коста-Рике самолете

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Госдеп США проверяет, были ли американцы на борту самолета, потерпевшего крушение в Коста-Рике, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

Ранее президент латиноамериканской страны Луис Гильермо Солис сообщил, что из 12 погибших двое были местными пилотами и 10 — американскими гражданами.

"Мы в курсе сообщений о катастрофе самолета в Коста-Рике. Мы выражаем соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Мы находимся в контакте с местными властями и работаем совместно с ними, чтобы определить, были ли на борту граждане США. Мы продолжим отслеживать ситуацию", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.