В Коста-Рике сообщили о гибели десяти американцев в авиакатастрофе

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Десять граждан США и два местных пилота погибли при крушении самолета в Коста-Рике, заявил президент латиноамериканской страны Луис Гильермо Солис.

"Правительство Коста-Рики глубоко сожалеет о гибели 10 американских пассажиров и двух пилотов из Коста-Рики в катастрофе самолета TI-BEI компании Nature Air. Это произошло сегодня в полдень в Гуанакасте, в кантоне Нандаюре", — говорится в заявлении президента, размещенном на его странице в Facebook.

По его словам, правительство страны сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Все экстренные службы страны работают над ситуацией, заверил президент. По его словам, сейчас основные усилия сосредоточены на поисках тел погибших. Начато расследование инцидента, добавил он.