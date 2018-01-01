Над всем Ватиканом бездымное небо: папа Римский запретил продажу сигарет

РИМ, 1 янв — РИА Новости. Папа Римский Франциск с Нового года запретил продажу табака на территории Ватикана.

"Папа Франциск принял решение, что Ватикан запретит продажу сигарет своим сотрудникам начиная с 2018 года. Причины просты: Святой престол не может поддерживать занятие, которое явным образом наносит вред здоровью людей. Согласно Всемирной организации здравоохранения, курение каждый год становится причиной гибели свыше семи миллионов людей по всему миру" — говорится в заявлении главы службы печати Ватикана Грега Берка.

В Ватикане работает магазин беспошлинной торговли, где можно среди прочего купить табак и алкоголь. Доступ туда имеют только бывшие и нынешние сотрудники града-государства, однако это не мешает им в большом количестве выносить товары, продающиеся на территории града-государства, для своих родственников и знакомых. Кроме того, в Ватикане есть заправка, супермаркет, аптека и химчистка, доступ куда имеют обладатели специальных разрешений.

"Несмотря на то, что сигареты, которые продаются сотрудникам и пенсионерам по сниженной цене, являются источником дохода Святого престола, ни одна выгода не становится законной, если ставит под угрозу жизни людей", — подчеркнул Берк.

Доходы, которые Ватикан получал благодаря табаку, официально остаются неизвестными. Однако в 2015 году журналист Эмилиано Фиттипальди книге "Скупость" посвященной финансовому "закулисью" Святого престола, утверждал, что торговля табаком приносит ему до 10 миллионов евро в год.

За свои разоблачения Фиттипальди был отдан под суд, но был оправдан из-за "недостатка юрисдикции". Процесс по делу об утечке конфиденциальных документов Ватикана получил название Vatileaks 2.