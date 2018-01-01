Над всем Ватиканом бездымное небо: папа Римский запретил продажу сигарет

РИМ, 1 янв — РИА Новости. Папа Римский Франциск с Нового года запретил продажу табака на территории Ватикана.
В Ватикане работает магазин беспошлинной торговли, где можно среди прочего купить табак и алкоголь. Доступ туда имеют только бывшие и нынешние сотрудники града-государства, однако это не мешает им в большом количестве выносить товары, продающиеся на территории града-государства, для своих родственников и знакомых. Кроме того, в Ватикане есть заправка, супермаркет, аптека и химчистка, доступ куда имеют обладатели специальных разрешений.
Доходы, которые Ватикан получал благодаря табаку, официально остаются неизвестными. Однако в 2015 году журналист Эмилиано Фиттипальди книге "Скупость" посвященной финансовому "закулисью" Святого престола, утверждал, что торговля табаком приносит ему до 10 миллионов евро в год.
За свои разоблачения Фиттипальди был отдан под суд, но был оправдан из-за "недостатка юрисдикции". Процесс по делу об утечке конфиденциальных документов Ватикана получил название Vatileaks 2.