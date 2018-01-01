Порошенко пообещал ускорение темпов роста уровня жизни украинцев

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал обеспечить политические условия для экономического роста в стране.

"Как президент я обеспечу политические условия, необходимые для политического возвышения. У тех, кто хочет поджечь дом с средины, следует отобрать спички, а по тем, кто будет нападать на нас снаружи, наоборот — открывать огонь", — заявил Порошенко, поздравляя украинцев с Новым годом.

При этом, по его словам, в 2018 году правительство "должно ускорить темпы роста".

"Необходимо повышение уровня жизни, ощутимое для всех украинцев", — сказал Порошенко.