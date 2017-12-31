Британка остановила грабителя, подставив ему подножку

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В британском городе Хартфорд накануне Рождества прохожая помогла поймать грабителя, остановив его подножкой. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале полиции графства Хартфордшир.
Подозреваемым оказался 23-летний Аарон Кадман, которого обвиняют в хранении кокаина, грабеже, нападениях на полицию и антиобщественном поведении.
Сейчас правоохранители ищут женщину, чтобы поблагодарить ее за помощь. В этой связи на YouTube появилось официальное обращение к неизвестной с просьбой откликнуться.