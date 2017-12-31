Британка остановила грабителя, подставив ему подножку

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В британском городе Хартфорд накануне Рождества прохожая помогла поймать грабителя, остановив его подножкой. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале полиции графства Хартфордшир.

Вечером 24 декабря в полицию пришел сигнал о том, что группа мужчин угрожала охранникам одного из заведений в центре города. Вскоре правоохранители остановили подозрительный автомобиль, один из пассажиров которого попытался сбежать, началась погоня. На одной из улиц прохожая подставила злоумышленнику подножку, благодаря чему полицейским удалось его схватить.

Подозреваемым оказался 23-летний Аарон Кадман, которого обвиняют в хранении кокаина, грабеже, нападениях на полицию и антиобщественном поведении.

Сейчас правоохранители ищут женщину, чтобы поблагодарить ее за помощь. В этой связи на YouTube появилось официальное обращение к неизвестной с просьбой откликнуться.