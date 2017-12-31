Большинство американцев назвали 2017 год беспокойным, показал опрос

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Чуть больше половины граждан США (52%) полагают, что уходящий год "вызывает беспокойство", свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Axios и компанией Survey Monkey.

Второе место в рейтинге описаний уходящего года занимает определение "хаотичный" – так 2017 год назвали 41% респондентов. Каждый пятый участник опроса (23%) считает, что год был "утомительный", столько же (22%) назвали его "адским". Последнее определение из представленного списка чаще выбирали демократы. Тогда как республиканцам, согласно данным опроса, более близким оказалось определение "замечательный" (28%).

В январе 2017 года к власти в США пришел избранный в ноябре прошлого года республиканец Дональд Трамп. На выборах он победил соперника-демократа Хиллари Клинтон.