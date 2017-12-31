БЕРЛИН, 31 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работает над тем, чтобы в наступающем году быстро сформировать новое стабильное правительство. Об этом говорится в тексте новогодней речи главы правительства, который предоставила журналистам пресс-служба кабинета.
"Из многих разговоров и встреч в этом году я знаю, что многие из вас беспокоятся о сплоченности Германии", — заявила она. По словам Меркель, речь идет даже "о расколе, который проходит через наше общество". Таким образом в Германии соседствуют не только "успех и уверенность, но и страхи и сомнения", сказала канцлер и добавила, что "обе реалии… являются стимулом" для ее работы. Она выразила мнение, что "экономический успех и социальная сплоченность являются двумя сторонами одной медали, могут быть нашим компасом в эпоху цифрового прогресса".