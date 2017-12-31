БЕРЛИН, 31 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работает над тем, чтобы в наступающем году быстро сформировать новое стабильное правительство. Об этом говорится в тексте новогодней речи главы правительства, который предоставила журналистам пресс-служба кабинета.

"Вы, дорогие сограждане, поручили нам, политикам, противостоять вызовам будущего и при этом заботиться о потребностях всех граждан. Я считаю себя ответственной за исполнение этого поручения — в том числе работая над тем, чтобы в Германии в новом году быстро создать стабильное правительство", — говорится в новогодней речи главы правительства.

"Из многих разговоров и встреч в этом году я знаю, что многие из вас беспокоятся о сплоченности Германии", — заявила она. По словам Меркель, речь идет даже "о расколе, который проходит через наше общество". Таким образом в Германии соседствуют не только "успех и уверенность, но и страхи и сомнения", сказала канцлер и добавила, что "обе реалии… являются стимулом" для ее работы. Она выразила мнение, что "экономический успех и социальная сплоченность являются двумя сторонами одной медали, могут быть нашим компасом в эпоху цифрового прогресса".

Ранее альянс ХДС/ХСС под руководством Меркель и Социал-демократическая партия Германии договорились начать предварительные переговоры о возможности формирования правительства 7 января. Кабинет должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально Меркель планировала договориться о коалиции с другими партиями — "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.