СМИ: в Израиле вновь прошли массовые акции протеста против коррупции

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в очередных антикоррупционных акциях протеста по всему Израилю, сообщают местные СМИ.

По информации издания " Гаарец ", на акцию в Тель-Авиве пришло 2 тысячи человек. Протестующие несли в руках транспаранты с лозунгами: "Взяточники, уходите!", "Ни вправо, ни влево — только вперед!". Как отмечает " Едиот Ахронот ", участники столичной акции также выкрикивали требования отставки премьера страны Биньямина Нетаньяху, который в настоящий момент фигурирует в расследованиях случаев коррупции и злоупотребления доверием. Протесты также прошли в Иерусалиме, Хайфе и Афуле.

Это уже пятая волна антикоррупционных демонстраций в Израиле. На прошлой неделе в демонстрациях по всей стране приняли участие около 10 тысяч человек. Участники столичного шествия даже пронесли по бульвару Ротшильда макет гильотины, что власти страны сочли "подстрекательством к насилию".

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах дел признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием. Нетаньяху допрашивали уже семь раз.

Сам премьер-министр настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.

Ранее результаты социологического опроса показали, что, по мнению большинства израильтян, Нетаньяху должен подать в отставку, если по результатам расследований полиция рекомендует генеральному прокурору предъявить ему обвинения в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием.