СМИ сообщили об исчезновении крупной суммы в биткоинах со счета WikiLeaks

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Со счета WikiLeaks исчезли 25 миллионов долларов в биткоинах, собранных с пожертвований с 2011 года, сообщает Daily Beast со ссылкой на два источника, исследовавших операции по переводу криптовалюты сайта.

Сообщается, что WikiLeaks перевела около трех тысяч биткоинов на другие счета еще в 2013 году, и на данный момент лишь 1,5 единицы критовалюты остается на счету, на который поступают пожертвования.

Источники предполагают, что сайт перевел значительную сумму на несколько счетов, а также 1,5 тысячи биткоинов на три связанные с ним счета и 60 единиц криптовалюты на несколько других.

Однако, отмечает издание, не исключено, что 1,5 тысячи биткоинов могли попасть на другой счет. В частности эту сумму могли ковертировать в невиртуальную валюту.

Сайт WikiLeaks, публикующий секретную информацию, полученную из анонимных источников, или при утечке данных, запущен в 2006 году. Основной целью организации названо разоблачение коррупции.