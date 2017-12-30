Путин в поздравлении руководству ФРГ заявил, что готов к совместной работе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю Рождества и Нового года подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной работы, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Путин подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной работы и выразил надежду на то, что в наступающем году Россия и Германия смогут продвинуться в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, что отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало укреплению безопасности и стабильности в Европе и за ее пределами", — говорится в сообщении.