МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина выразил надежду на наращивание двусторонних связей для обеспечения мира на Корейском полуострове, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства направил поздравительное послание президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину… Владимир Путин выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей на благо народов наших стран, в интересах обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин подчеркнул, что дружественные отношения между РФ и Республикой Корея в уходящем году развивались весьма успешно, чему "в значительной степени способствовали содержательные и конструктивные переговоры, состоявшиеся в Гамбурге и Владивостоке".