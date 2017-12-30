Путин в поздравлении Абэ напомнил, что ожидает его в Москве и Петербурге

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом и Рождеством премьер-министра Японии Синдзо Абэ отметил, что ожидает его в мае будущего года на церемонии открытия "перекрестных" годов в Москве, а также на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба Кремля.

"В поздравительном послании на имя премьер-министра Японии Синдзо Абэ Владимир Путин отметил, что ожидает Синдзо Абэ в мае будущего года на церемонии открытия "перекрестных" годов в Москве, а также на Петербургском международном экономическом форуме", — говорится в сообщении.

Путин с удовлетворением отметил, что за последнее время российско-японские отношения получили развитие по ряду ключевых направлений: активизировался политический диалог, возобновил работу механизм консультаций министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два", расширились межпарламентские связи.

Глава российского государства отметил, что наступающий год будет ознаменован проведением масштабного двустороннего мероприятия – Года России в Японии и Года Японии в России. Оно призвано способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами двух стран.