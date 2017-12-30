Аргентинца, 22 года насиловавшего дочь, приговорили к 12 годам тюрьмы

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Аргентине мужчину, который на протяжении 22 лет держал дочь в сексуальном рабстве, приговорили к 12 годам тюрьмы, сообщает The Independent.

По данным следствия, 56-летний Доминго Буласио начал насиловать дочь, когда ей было всего семь лет. За 22 года она родила от него восемь детей.

"Я была не единственной, у него есть родственники, которые делали то же самое со своими сестрами и дочерьми", — заявила женщину на суде.

В ходе разбирательства были опрошены около 50 свидетелей, в том числе родственники обвиняемого, которые знали о том, что происходит у него в семье.

О преступлениях аргентинца стало известно, когда его дочь привела своего младшего сына в медицинский центр и рассказала врачам о том, кто его отец. Позже тесты ДНК подтвердили ее слова.

Буласио в течение 45 дней скрывался от правосудия в доме родственников, но в итоге был арестован.