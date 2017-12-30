В Мельбурне умер один из пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов

Полицейские на месте наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне. 21 декабря 2017

Полицейские на месте наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне. 21 декабря 2017

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Один из пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в австралийском Мельбурне скончался ночью в пятницу от полученных травм, сообщается в пресс-релизе полиции штата Виктория.

"83-летний житель города Норткот скончался в больнице около 23.30 (17.30 мск) 29 декабря", — сообщается в заявлении полиции.

Отмечается, что из 19 пострадавших еще шестеро находятся в больницах.

Белый джип 21 декабря на высокой скорости въехал в толпу пешеходов на перекрестке в центре Мельбурна. В результате происшествия пострадали 19 человек. Среди пострадавших есть граждане Южной Кореи, Китая, Италии, Индии, Венесуэлы, Ирландии и Новой Зеландии. Полиция задержала водителя спустя несколько минут после инцидента, кроме того, был арестован человек, снимавший происходящее на камеру.

Впоследствии австралийский суд предъявил обвинения в покушении на убийство мужчине, совершившему наезд на пешеходов. Отмечалось, что следствие все еще выясняет мотивы подозреваемого, однако ранее полиция сообщала, что задержанный страдает психическим расстройством. При этом полиция пока не связывает дело с терроризмом, но подтверждает, что наезд был намеренным.