Посол отреагировал на идею переименовать улицу в Вашингтоне в честь Немцова

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Россия готова принять любое решение американских властей по переименованию улицы в Вашингтоне, на которой находится посольство РФ, в том числе в честь Бориса Немцова, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу… Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет", — заявил Антонов в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, для российской стороны важно, чтобы решение о переименовании преследовало "благородные цели", а не "в пику Российской Федерации".

Отвечая на вопрос, какие эмоции лично у него будет вызывать работа по новому адресу, Антонов сказал: "Никаких у меня эмоций не будет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать".

Ранее профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил проект закона о переименовании части улицы напротив посольства РФ в память об убитом в 2015 году российском оппозиционном политике Борисе Немцове. Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. В случае одобрения инициативы городским советом посольство Российской Федерации в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.