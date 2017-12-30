Белый дом отложил обжалование разрешения на службу трансгендеров в армии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Белый дом США отложил обжалование постановления суда Вашингтона, разрешающего трансгендерным лицам записываться на службу в вооруженных силах США с 1 января 2018 года, сообщает издание Hill со ссылкой на заявление департамента юстиции.

"Министерство обороны объявило, что опубликует независимое расследование данного вопроса в течение последующих нескольких недель. Поэтому вместо оспаривания временного постановления суда администрация решила подождать, пока Пентагон выпустит данный доклад", — приводит издание заявление департамента юстиции.

Как сообщается, американская администрация обдумывала возможность обжалования данного решения в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что суд в Вашингтоне заблокировал запрет администрации президента США Дональда Трампа на службу в американских вооруженных силах трансгендеров.

Трамп в августе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта".

Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики". Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.