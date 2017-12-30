Антонов обсудил с членом сената США восстановление межпарламентских связей

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в пятницу, что на своей первой и пока единственной встрече с американским сенатором-республиканцем Роном Джонсоном обсудил перспективы восстановления межпраламентских связей между двумя странами.

"Мы обсудили необходимость, возможность, перспективу восстановления межпарламентских связей. Но хотел бы подчеркнуть, что мы с протянутой рукой ходить не будем", — сказал Антонов в интервью телекомпании RTVI.

Посол также рассказал, что "направил просьбы о встрече ко многим сенаторам". Он выразил сожаление, что "на сегодняшний день состоялась только одна такая встреча".