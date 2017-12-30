Трамп осудил нападение на церковь в пригороде Каира

У коптской церкви в городе Хелуан в пригороде Каира, где произошло нападение боевиков

У коптской церкви в городе Хелуан в пригороде Каира, где произошло нападение боевиков

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу в разговоре с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси осудил нападение на церковь в пригороде Каира, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп поговорил по телефону с президентом ас-Сиси, чтобы выразить соболезнования после нападения на верующих и на сотрудников служб безопасности в городе Хелуан к югу от Каира", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Как отмечается, Трамп "осудил нападение и подчеркнул, что США продолжат поддерживать Египет в борьбе с терроризмом".

Как сообщило МВД Египта, по последней имеющейся информации, боевик на мотоцикле попытался в пятницу прорваться через внешнее кольцо охраны на блокпосте у церкви, но полицейские оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, в ходе которой боевик был ранен и задержан. При нем обнаружено автоматическое оружие, пять магазинов к нему и 150 патронов, а также две гранаты. Ведомство сообщает об одном погибшем полицейском и шести погибших гражданских. Еще четыре человека получили ранения.

В то же время, по информации медицинских источников, при нападении погибли десять и пострадали также около десяти человек, в числе погибших трое полицейских. СМИ сообщали, что нападавших было пятеро, трое боевиков были позднее ликвидированы, на одном из террористов обнаружили и обезвредили пояс смертника со взрывчаткой.