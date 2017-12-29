Погибшая в Лондоне девушка не была россиянкой, сообщили в посольстве РФ

ЛОНДОН, 29 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Погибшая в дни рождественских праздников 22-летняя жительница Лондона на является гражданкой России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Великобритании.

Ранее полиция сообщила об исчезновении 22-летней Джулианы Тюдос. СМИ сообщали о ее российско-киприотском происхождении, а также о том, что она является гражданкой РФ и ранее жила в Москве.

Девушка, работавшая в рок-клубе в районе Кэмден, не вышла на работу 27 декабря и не связывалась с друзьями и семьей. В последний раз ее видели в Рождество — вечером 24 декабря. В среду, 27 декабря ее тело было найдено с ножевыми ранениями и травмой головы в парке рядом с ее домом.

"По поступившей в посольство информации, погибшая не является гражданкой России. Если эти сведения неверны, родственники или близкие могут всегда связаться с посольством по телефону экстренной связи", — сказал РИА Новости представитель российского посольства.

В свою очередь посол Кипра в Британии сообщил, что погибшая была гражданской Молдавии.

"Очень печально. Ничто не утешит родителей (погибшей). Посольство Кипра выражает глубочайшие соболезнования. Девушка является гражданкой Молдавии. Она была удочерена отчимом, который проживает в Ларнаке", — написал представитель Кипра Эврипидис Эвривиадис в Twitter.

В полиции пока отказываются сообщать о причинах произошедшего и не отвечают на вопросы о гражданстве девушки. "Следствие продолжается, пока мы можем подтвердить, что девушка была найдена с ножевыми ранениями в области живота и с травмой головы. Было проведено вскрытие. Тело было найдено во второй половине дня среды, 27 декабря", — сообщил РИА Новости представитель полиции.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.