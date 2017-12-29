В ЛНР предупредили об угрозе терактов со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (399)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предупреждает об угрозе терактов на культурно-массовых мероприятиях во время новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ.

"Министерство государственной безопасности предупреждает, что праздничные дни могут быть использованы спецслужбами Украины для совершения террористических актов, и призывает граждан республики быть бдительными при посещении культурно-массовых мероприятий", — заявили в ведомстве.

В МГБ уточнили, что при обнаружении подозрительных предметов или подозрительных действий незнакомых лиц, необходимо сообщать в дежурную часть МГБ ЛНР.