В Колумбии в ночном клубе взорвалась граната, более 30 человек ранены

МЕХИКО, 29 дек — РИА Новости. Свыше 30 человек получили ранения в результате взрыва гранаты в ночном диско-клубе колумбийского города Каукасия в департаменте Антиокия, сообщил мэр города Оскар Анибаль Суарес.

В эфире радио Caracol мэр сказал, что после происшествия были схвачены мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления.

Среди раненых 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

Суарес отметил, что бросивший гранату 23-летний молодой человек принадлежит к числу убийц, состоящих на службе местной преступной группировки. "Он уже совершал недавно различные нападения", — сказал мэр.

По его словам, брошенная в ночной клуб граната могла стать следствием попыток вымогательства у руководства развлекательного заведения со стороны местной банды. Официально власти пока не говорят, о какой именно группировке идет речь, но СМИ уже указали на "Клан Залива".

Группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов. Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) — самый разыскиваемый человек в южноамериканской стране.