СМИ сообщают, что напавший на церковь в Египте скончался в больнице

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Напавший на церковь в пригороде Каира боевик скончался от ранений в больнице, сообщает новостной портал "Аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта.
Ранее полиция сообщила о задержании одного из напавших на церковь в пригороде Каира. У задержанного было изъято автоматическое оружие, более 100 патронов, две гранаты.
В результате нападения в Египте в пятницу погибли, по официальным данным, семь человек, еще четверо получили ранения в перестрелке.