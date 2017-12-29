СМИ сообщают, что напавший на церковь в Египте скончался в больнице

У коптской церкви в городе Хелуан в пригороде Каира, где произошло нападение боевиков

У коптской церкви в городе Хелуан в пригороде Каира, где произошло нападение боевиков

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Напавший на церковь в пригороде Каира боевик скончался от ранений в больнице, сообщает новостной портал "Аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта.

Ранее полиция сообщила о задержании одного из напавших на церковь в пригороде Каира. У задержанного было изъято автоматическое оружие, более 100 патронов, две гранаты.

В результате нападения в Египте в пятницу погибли, по официальным данным, семь человек, еще четверо получили ранения в перестрелке.