Дипломаты проверяют информацию о гражданстве РФ у убитой в Лондоне девушки

ЛОНДОН, 29 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Великобритании проверяет информацию СМИ о том, что у убитой в дни рождественских праздников 22-летней жительницы Лондона могло быть российское гражданство.
"Проверяем сообщения СМИ об убийстве и о наличии у погибшей российского гражданства", — сказал РИА Новости представитель российского посольства.
В полиции в настоящее время отказываются сообщать о причинах произошедшего и не отвечают на вопросы о гражданстве девушки. "Следствие продолжается, пока мы можем подтвердить, что девушка была найдена с ножевыми ранениями в области живота и с травмой головы. Было проведено вскрытие. Тело было найдено во второй половине дня среды, 27 декабря", — сообщил РИА Новости представитель полиции.
Следствие пытается выяснить обстоятельства произошедшего.