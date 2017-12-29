Дипломаты проверяют информацию о гражданстве РФ у убитой в Лондоне девушки

ЛОНДОН, 29 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Великобритании проверяет информацию СМИ о том, что у убитой в дни рождественских праздников 22-летней жительницы Лондона могло быть российское гражданство.

Ранее полиция сообщила об исчезновении 22-летней Джулианы Тюдос. Девушка, работавшая в рок-клубе в районе Кэмден, не вышла на работу 27 декабря и не связывалась с друзьями и семьей. В последний раз ее видели в Рождество – вечером 24 декабря. В среду ее тело было найдено с ножевыми ранениями и травмой головы в парке рядом с ее домом. СМИ сообщали о ее российско-киприотском происхождении, а также о том, что она является гражданкой РФ и ранее жила в Москве.

"Проверяем сообщения СМИ об убийстве и о наличии у погибшей российского гражданства", — сказал РИА Новости представитель российского посольства.

В полиции в настоящее время отказываются сообщать о причинах произошедшего и не отвечают на вопросы о гражданстве девушки. "Следствие продолжается, пока мы можем подтвердить, что девушка была найдена с ножевыми ранениями в области живота и с травмой головы. Было проведено вскрытие. Тело было найдено во второй половине дня среды, 27 декабря", — сообщил РИА Новости представитель полиции.

Следствие пытается выяснить обстоятельства произошедшего.