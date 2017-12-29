В Белграде установили мемориальную доску вокалисту Motorhead Лемми

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Жители Белграда установили мемориальную доску в четверг в двухлетнюю годовщину смерти вокалиста британской группы Motorhead Лемми Килмистера, который был одним из первых западных рок-музыкантов, посетивших социалистическую Югославию.

Первый приезд Килмистера в Белград состоялся в 1960-х годах, когда по его собственным воспоминаниям, он был со своей первой группой выступал в стране и был принят президентом Югославии Иосипом Брозом Тито. Крупные концерты Motorhead в Сербии прошли в 2002 и 2015 годах на больших концертных площадках.

"Второй год с момента кончины Лемми Килмистера отмечен в Белграде установкой памятной доски на Лекино-Брдо (городской район – ред.) нашими молодцами", — сообщил в Twitter гражданский активист Йован Симич.

Табличка с портретом и годами жизни музыканта установлена на небольшом постаменте на городской улице и имеет скорее форму памятника, чем мемориальной доски. Перед ним инициаторы оставили две бутылки виски.

В марте 2010 года на экраны вышел документальный фильм Lemmy, который в течение трех лет снимался в доме музыканта в Голливуде, а также в турах по всему миру.

Двадцать девятого декабря 2015 года стало известно, что Лемми Килмистер скончался на 71-м году жизни от рака.