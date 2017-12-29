В ЛНР рассказали о военных учениях, проведенных в 2017 году

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области. Архивное фото

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Сотни единиц военной техники задействовали в военных учениях, проводимых в самопровозглашенной Луганской народной республике в 2017 году, заявил на брифинге и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"Подразделения Народной милиции ЛНР в ходе учений отрабатывали самые разнообразные задачи, в том числе по управлению артиллерией и противовоздушной обороной. Были задействованы 100% военнослужащих, сотни единиц боевой, специальной и инженерной техники", — рассказал Филипоненко.

Спикер уточнил, что всего за 2017 год в Народной милиции ЛНР проведено 4 бригадных, 18 батальонных тактических учений, ротные тактические учения, боевые стрельбы взводов и отделений.

"В 2017 году существенно вырос уровень боеспособности Народной милиции ЛНР. Значительно повысился уровень одиночной подготовки военнослужащих Народной милиции ЛНР, боевой слаженности подразделений. Это наглядно демонстрируют результаты проведенных учений, занятий по боевой подготовке, контрольных и итоговых проверок", — сказал представитель оборонного ведомства республики.

Филипоненко подчеркнул, что одной из основных задач Народной милиции ЛНР является обеспечить качественную эксплуатацию вооружения и военной техники, а также поддержание ее в боеготовом состоянии. По его словам, в настоящее время идет активное развитие учебно-тренировочной, ремонтной и полигонной базы.

"В новом 2018 году планом боевой подготовки Народной милиции ЛНР предусмотрен более интенсивный комплекс занятий, чем в прошлом году", — подытожил Филипоненко.