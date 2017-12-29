Источник рассказал подробности нападения на церковь в Египте

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Нападению на церковь в Египте помешало значительное усиление мер безопасности по всей стране к рождественским и новогодним праздникам, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Египта.

Он пояснил, что в настоящее время на месте нападения у церкви в каирском пригороде Хелуан уже закончена работа следователей прокуратуры.

Ранее источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что один из нападавших боевиков был ранен и задержан. Он направлен в больницу, где ему окажут медицинскую помощь, а затем допросят.

Как сообщило МВД Египта, по последней имеющейся информации, боевик на мотоцикле попытался в пятницу прорваться через внешнее кольцо охраны на блокпосте у церкви в пригороде египетской столицы, однако полицейские оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, в ходе которой боевик был ранен и задержан. При нем обнаружено автоматическое оружие, пять магазинов к нему и 150 патронов, а также две гранаты. Ведомство сообщает об одном погибшем полицейском и шести погибших гражданских. Еще четыре человека получили ранения.

В то же время, по информации медицинских источников, при нападении погибли десять и пострадали также около десяти человек, в числе погибших трое полицейских. СМИ сообщали, что нападавших было пятеро, трое боевиков были позднее ликвидированы, на одном из террористов обнаружили и обезвредили пояс смертника со взрывчаткой.