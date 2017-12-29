Задержан один из боевиков, напавших на церковь в Египте

У коптской церкви в городе Хелуан в пригороде Каира, где произошло нападение боевиков. 29 декабря 2017

У коптской церкви в городе Хелуан в пригороде Каира, где произошло нападение боевиков. 29 декабря 2017

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полиция Египта задержала одного из боевиков, напавших на церковь в пригороде Каира, заявил информагентству МЕНА помощник главы МВД Египта генерал Халед Абдель Аль.

"У задержанного изъято автоматическое оружие, пять магазинов к нему и 150 патронов, а также две гранаты", — цитирует агентство слова представителя МВД.

В то же время минздрав Египта в последнем заявлении подтвердил гибель десяти человек в результате нападения боевиков на церковь в городе Хелуан в окрестностях Каира. Еще несколько человек ранены.