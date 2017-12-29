Суд обвинил парламент ЮАР в бездействии по делу президента о растрате

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Конституционный суд ЮАР постановил в пятницу, что Национальная ассамблея парламента страны не смогла привести президента страны Джейкоба Зуму к ответственности по делу о трате госимущества, сообщает издание IOL.

"Мы заключаем, что ассамблея не призвала президента к ответу", — приводит портал news24 слова судьи Криса Джафты.

Суд постановил, что спикер парламента Балека Мбете должна создать комиссию или другой независимый орган для дальнейшего расследования в отношении Зумы и определения его вины.

В апреле лидер оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема подал в конституционный суд ЮАР прошение с требованием импичмента президента страны Джейкоба Зумы. Прошение содержит требование к спикеру парламента ЮАР запустить процедуру отстранения главы государства от должности.

В ноябре 2016 года оппозиционный Демократический альянс потребовал возбудить уголовное дело против Зумы в связи с подозрениями в коррупции. Ранее парламент рассматривал вопрос о вынесении вотума недоверия президенту, но по итогам обсуждения отказался от этой меры.

В последнее время правящая партия испытывает давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.