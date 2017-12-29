Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Южная Осетия закроет границу с Грузией с 31 декабря до утра 2 января, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета госбезопасности (КГБ) республики.

"В канун Нового года, с 21.00 (совпадает с мск) часов 31.12.2017 временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения Государственной границы с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 6.00 часов 2 января 2018 г. в обычном режиме", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, приостановка работы пропускных пунктов связана с усилением мер безопасности в канун Нового года.