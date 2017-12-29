Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

БРЮССЕЛЬ, 29 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз приветствует обмен пленными на Украине и подтверждение обязательств по поддержанию перемирия, заявила РИА Новости официальный представитель ЕС.

В среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

"Мы приветствуем обмен пленными, состоявшийся 27 декабря, после достижения соглашения трехсторонней контактной группой, а также подтверждение обязательств по прекращению огня", — заявила Косьянчич.

По ее словам, Евросоюз "подчеркивает необходимость соблюдения перемирия всеми сторонами, что является ключевым шагом на пути к полному выполнению минских соглашений, которые являются основанием для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на востоке Украины при соблюдению независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Украины".

Она напомнила, что ЕС ожидает от РФ оказания давления на власти неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. "Мы надеемся, что эти обязательства будут дополнены дальнейшими немедленными шагами, чтобы снизить страдание гражданского населения в затронутых конфликтом областях", — отметила представитель ЕС.