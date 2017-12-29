ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Городской совет польского города Быдгощ вернул одной из улиц прежнее название спустя пару часов после принудительной "декоммунизации".

Согласно закону о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя" местные власти обязаны самостоятельно изменить все "тоталитарные" названия. Если они этого не сделают, соответствующее решение принимает воевода.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, именно это произошло в Быдгоще. В число переименованных попали аллеи Шестилетнего Плана — они стали аллеями Леха Качиньского. Произошедшее раскритиковал горсовет, большинство мест в котором занимают оппозиционные Польская крестьянская партия и "Гражданская платформа".

В совете отмечали, что личность Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, "разделяет поляков", а воевода пошел на такой шаг, поскольку является сторонником правящей партии "Право и справедливость". Ей руководит брат погибшего президента Ярослав Качиньский.

Воевода утвердил решение 13 декабря. Две недели спустя, 28 декабря, оно вступило в силу. В тот же день горсовет провел заседание и решил вернуть аллеям прежнее название — Шестилетнего Плана.

Быдгощ — не первый польский город, власти которого выступили против закона о декоммунизации. Так, горсоветы Лодзи и Варшавы намерены обратиться в суд, чтобы оспорить изменение названий. Кроме того, мэр Гданьска Павел Адамович заявил, что закон нарушает принцип самостоятельности местного самоуправления и городские власти ничего менять не будут.