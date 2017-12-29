ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Городской совет польского города Быдгощ вернул одной из улиц прежнее название спустя пару часов после принудительной "декоммунизации".
Как сообщает Gazeta Wyborcza, именно это произошло в Быдгоще. В число переименованных попали аллеи Шестилетнего Плана — они стали аллеями Леха Качиньского. Произошедшее раскритиковал горсовет, большинство мест в котором занимают оппозиционные Польская крестьянская партия и "Гражданская платформа".
В совете отмечали, что личность Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, "разделяет поляков", а воевода пошел на такой шаг, поскольку является сторонником правящей партии "Право и справедливость". Ей руководит брат погибшего президента Ярослав Качиньский.
Быдгощ — не первый польский город, власти которого выступили против закона о декоммунизации. Так, горсоветы Лодзи и Варшавы намерены обратиться в суд, чтобы оспорить изменение названий. Кроме того, мэр Гданьска Павел Адамович заявил, что закон нарушает принцип самостоятельности местного самоуправления и городские власти ничего менять не будут.