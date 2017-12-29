Минобразования Украины ограничит пользование сайтами .ru и .ру для вузов

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам.ru и.ру высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении, соответствующее поручение опубликовало издание "Украинская правда"."ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.
Как сообщает "Украинская правда", ограничения доступа к доменным зонам.ru и.ру должно не допустить "ущерба интересам Украины в информационной безопасности". Указывается, что ограничения касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Кроме того, в мае в администрации президента Украины заявили, что официальный сайт главы украинского государства якобы подвергся организованной DDOS-атаке с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте".
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения России в организации кибератаки на сайт Петра Порошенко и введенные ограничения против российских сайтов демонстрируют "оголтелую русофобскую направленность" политики Киева.