Минобразования Украины ограничит пользование сайтами .ru и .ру для вузов

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам.ru и.ру высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении, соответствующее поручение опубликовало издание "Украинская правда".

В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте" "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" Mail.ru . Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

Как сообщает "Украинская правда", ограничения доступа к доменным зонам.ru и.ру должно не допустить "ущерба интересам Украины в информационной безопасности". Указывается, что ограничения касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Кроме того, в мае в администрации президента Украины заявили, что официальный сайт главы украинского государства якобы подвергся организованной DDOS-атаке с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения России в организации кибератаки на сайт Петра Порошенко и введенные ограничения против российских сайтов демонстрируют "оголтелую русофобскую направленность" политики Киева.