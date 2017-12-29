Четыре человека погибли при авиаударе коалиции в Йемене, сообщил источник

САНА, 29 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли, а также несколько пострадали в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по провинции Саада на границе с Саудовской Аравией, сообщил местный источник РИА Новости.

"Авиация коалиции нанесла в пятницу удар по району Тишдан города Гамар, который привел к гибели четырех человек (двух мужчин, женщины и ребенка), а также несколько человек пострадали", — заявил источник агентству.

По словам источника, в результате авиаудара были разрушены два дома.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.