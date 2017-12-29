В Армении собираются запретить праворульные машины и старые такси

ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. На 2018 год власти Армении подготовили два запрета для транспорта. Первый – на праворульные машины, второй – на такси старше шести лет. По мнению чиновников, автомобили с "рулем наоборот" и старые такси представляют опасность на дорогах. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Как отмечает информагентство, предложение правительства о запрете праворульных машин обсуждается не первый месяц.

Представитель инициативы "Правый руль" Арташес Артенян в беседе со Sputnik отметил, что при прочих равных условиях праворульные машины, как правило, дешевле. Поэтому для многих это единственный шанс приобрести новое авто. Кроме того, водители не согласны, что их машины на дорогах опаснее леворульных.

Ранее представители инициативы встретились с сотрудниками Минтранса Армении. Автомобилисты попросили сохранить "право на правый" и отменить проекты решений о временном запрете на регистрацию и импорт таких машин. В Минтрансе их предложения пообещали рассмотреть в кратчайшие сроки.

Второй запрет – на старые такси – Минтранс предлагает в проекте изменений к закону "Об автомобильном транспорте". Аналогичное решение было принято в 2010 году. Тогда запрет действовал на машины старше десяти лет. Но в 2012 году его отменили.

Кроме того, законопроект приравняет к счетчикам такси сотовые телефоны и планшеты.

По словам председателя ассоциации такси-сервисов Армении Ваагна Саакяна, эти устройства не должны считаться измерительными приборами, поскольку не защищены от постороннего вмешательства и не соответствуют требованиям правительства от января 2016 года. В руководстве по счетчикам такси указывается: они должны быть таким, чтобы их нельзя было взломать.

"В обычный счетчик вмешаться нельзя, не сорвав пломбу. А изменить программу на планшете? Как по-вашему?", — заметил Саакян.

О дальнейшей судьбе этих двух предложений правительство пока окончательно не высказалось.

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