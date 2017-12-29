Замглавы Минобороны и посол Франции обсудили сотрудничество России и НАТО

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Замглавы Минобороны России генерал-лейтенант Александр Фомин и посол Франции в РФ Сильви Берманн обсудили отношения России и НАТО с акцентом на возможное взаимодействие по военной линии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Отмечается, что Фомин проинформировал о российских оценках ситуации в Сирии. Он отметил, что при поддержке ВКС РФ вооруженные силы Сирии завершили разгром террористических формирований на сирийской земле.

Кроме того, замминистра обороны РФ акцентировал внимание на предпринимаемых Россией усилиях по оказанию гуманитарного содействия сирийскому народу, проинформировал посла о российской инициативе по проведению конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Стороны обменялись также мнениями об отношениях Россия-НАТО с акцентом на возможные направления российско-натовского взаимодействия по военной линии. Рассмотрены перспективы возобновления двустороннего сотрудничества оборонных ведомств", — говорится в сообщении.