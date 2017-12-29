Израильские военные сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Сотрудники пограничной службы Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы

Сотрудники пограничной службы Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Три ракеты были выпущены в пятницу по территории Израиля из сектора Газа, две из них сбиты израильскими военными, сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о сработавших сиренах тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев, было выявлено три пуска ракет в сторону Израиля. Система противовоздушной обороны "Железный купол" сбила две ракеты", — сообщается в Twittеr армии.

По данным израильских СМИ, ракета, которую перехватить не удалось, повредила здание. О пострадавших не сообщается.

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Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.