Мужчина, оставивший муляж бомбы у вуза в Ереване, пришел с повинной

ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Мужчина, которого подозревают в том, что он подложил муляж взрывного устройства под ель во дворе Национального университета архитектуры и строительства в Ереване, пришел с повинной в правоохранительные органы, сообщили в пятницу в пресс-службе полиции Армении.

Инцидент произошел 25 декабря. Под елью во дворе университета была обнаружена подозрительная коробка, которую вскрыли прибывшие на место полицейские. Правоохранители обнаружили в ней две бутылки из-под коньяка с неустановленной жидкостью, пластилин, компактный аккумулятор, электропровода и хлопушки, имитирующие взрывное устройство. В полиции заявили, что обнаруженное никакой угрозы не представляло.

"В результате мероприятий, проведенных 28 декабря сотрудниками полиции и Службы национальной безопасности Армении, выяснилось, что муляж взрывного устройства подложил 42-летний мужчина, который добровольно явился в центральное отделение полиции Еревана и дал признательные показания. Ведется следствие", — говорится в сообщении пресс-службы.