Песков прокомментировал расследование связи представителей Трампа с Россией

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Расследование о связях представителей президента США Дональда Трампа с Москвой — внутренне дело США, но в данном случае это наносит урон отношениям с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

"Мы неоднократно излагали свое мнение по поводу, вот этой вот антироссийской истерии, которая раздувается и разжигается, и поддерживается в разогретом состоянии в США. Мы, собственно, по-прежнему прибываем в недоумении в связи с продолжающимися всеми расследованиями, и это, конечно, внутреннее дело США, но в данном случае, конечно, это наносит урон нашим двусторонним отношениям, и мы сожалеем в этой связи", — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Times выразил мнение, что расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году и якобы имевшего место сговора его команды с Россией выставляет Соединенные Штаты в неприглядном свете. При этом, как уточняет издание, в ходе интервью он 16 раз подчеркнул, что расследование не обнаружило "никакого сговора".

В настоящее время расследование по делу проводит специальный прокурор Роберт Мюллер. Параллельно свои расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, в Кремле называли их "абсолютно голословными".

Трамп также выразил надежду, что спецпрокурор будет "честно обращаться" с ним, имея в виду непредвзятость расследования.