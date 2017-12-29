Путин поручил трудоустроить сотрудников после ограничения вылова омуля

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Бурятии и Иркутской области принять дополнительные меры для трудоустройства работников рыбохозяйственных организаций, потерявших работу в результате введения ограничения на добычу омуля, сообщается в списке поручений по итогам пресс-конференции президента.
Доклад на эту тему поручено осуществить до 1 марта 2018 года, далее — один раз в полгода. Кроме того, президент поручил кабмину также до 1 марта представить предложения по поводу расширения доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства.
Руководитель пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич сообщала РИА Новости, что с предложениями о решении проблем прироста популяции омуля и занятости населения территорий, прилегающих к Байкалу, губернатор Иркутской области Сергей Левченко обращался в октябре в Росрыболовство, предлагая организовать на территории Приангарья государственные рыборазводные заводы.