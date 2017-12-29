Киев пообещал дополнить список запрещенных сайтов

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Министерство информационной политики Украины намерено опубликовать в начале 2018 года дополнение к списку сайтов, доступ к которым необходимо запретить в связи с их угрозой для информационной безопасности страны, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ министерства на запрос.

В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

Мининформполитикии сообщает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф "для служебного пользования".

"В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят", — цитирует ответ ведомства агентство. После этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Кроме того, в мае в администрации президента Украины заявили, что официальный сайт главы украинского государства якобы подвергся организованной DDOS-атаке с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения России в организации кибератаки на сайт Петра Порошенко и введенные ограничения против российских сайтов демонстрируют "оголтелую русофобскую направленность" политики Киева.