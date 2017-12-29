Власти ДНР заявили о задержании подозреваемых в пособничестве СБУ

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о задержании на территории ДНР группы лиц, подозреваемых в пособничестве Службе безопасности Украины, сообщил журналистам представитель МГБ ДНР.

"В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что группой лиц в конце 2016 года организована установка и эксплуатация оборудования, позволяющего осуществлять зашифрованные голосовые вызовы с сокрытием номера вызывающего абонента между различными операторами мобильной связи… При этом известно, что данная схема используется сотрудниками спецслужб Украины для координации действий агентуры и диверсионных групп на территории ДНР, также с ее помощью осуществляются звонки с угрозами о ложных террористических актах", — сказал представитель ведомства.

В МГБ ДНР пояснили, что группа лиц задержана по подозрению в причастности к противоправной деятельности, связанной с предоставлением нелегальных услуг связи, путем переадресации голосового трафика оператора мобильной связи "Феникс".

"В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.317 УК ДНР "Неправомерный доступ к компьютерной информации". В случае получения данных об использовании оборудования задержанных в интересах спецслужб Украины, им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по ст. 320 УК ДНР "Государственная измена", — сказал представитель МГБ.