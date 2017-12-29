Глава МИД Турции и госсекретарь США провели телефонный разговор

АНКАРА, 29 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

О деталях переговоров не сообщается.

Накануне посольство США в Анкаре заявило о снятии всех ограничений на визовые услуги в связи с получением от Турции гарантий безопасности для сотрудников американских дипмиссий. Турция решила снять ограничения на выдачу виз на территории США в ответ на аналогичный шаг Вашингтона.

Американская дипмиссия в октябре сообщила о приостановке выдачи неиммиграционных виз в дипмиссиях США в Турции. Посольство Турции в Соединенных Штатах ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. В ноябре Турция возобновила выдачу виз для американских граждан в "ограниченном объеме".

Визовый кризис между двумя странами начался после того, как правительство США выразило глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза, посчитав выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.