Москва будет убеждать США и КНДР в необходимости диалога, заявили в МИД

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва будет настойчиво убеждать Вашингтон и Пхеньян в необходимости перехода к диалогу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Сейчас, как только при первой же возможности одна из сторон захочет сделать первый шаг, мы будем готовы опять говорить с обеими сторонами, какая наша помощь может понадобиться… Мы люди терпеливые и настойчивые и все равно будем разговаривать и с теми, и с другими сторонами и убеждать их в очевидном и неизбежном — необходимости перехода к диалогу", — сказал собеседник агентства.

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