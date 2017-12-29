Москва не навязывает свою посредническую роль США и КНДР, заявили в МИД

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Москва не навязывает посредническую роль США и КНДР, но готова участвовать в таких встречах, если получит приглашение, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
Дипломат назвал слухами сообщения некоторых СМИ о том, что Россия может предложить США и КНДР в качестве площадки для диалога Владивосток.
"Мы открыты к контактам и готовы предоставить такую площадку, если понадобится. Мы готовы участвовать в таких встречах, если пригласят. Но, опять-таки, мы не навязываемся с посреднической ролью", — отметил Бурмистров.
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