Москва не навязывает свою посредническую роль США и КНДР, заявили в МИД

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Москва не навязывает посредническую роль США и КНДР, но готова участвовать в таких встречах, если получит приглашение, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Мы в классическом смысле не являемся и не хотим играть роль посредника, потому что это непривычно для такой крупной страны, как Россия, просто выполнять роль почтальона, передатчика мыслей и идей. Нет, мы играем собственную роль – предлагаем обеим сторонам серьезно вчитаться и предъявить серьезные замечания по первому этапу нашей "дорожной карты", — сказал он.

Дипломат назвал слухами сообщения некоторых СМИ о том, что Россия может предложить США и КНДР в качестве площадки для диалога Владивосток.

"Мы открыты к контактам и готовы предоставить такую площадку, если понадобится. Мы готовы участвовать в таких встречах, если пригласят. Но, опять-таки, мы не навязываемся с посреднической ролью", — отметил Бурмистров.

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