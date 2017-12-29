В Казахстане нашли заблудившегося россиянина, сбившегося с трассы

АЛМА-АТА, 29 дек – РИА Новости. Спасатели в Восточно-Казахстанской области нашли сбившегося с пути и трое суток замерзавшего в машине гражданина России, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

"Родные 57-летнего гражданина Российской Федерации обратились за помощью к правоохранительным органам, а они, в свою очередь, — к спасателям. По предварительной информации, мужчина из-за незнания местности и плохих погодных условий, двигаясь по пути из Шемонаихи в сторону города Усть-Каменогорска (адмцентр региона — ред.), съехал с основной трассы", — сообщается на сайте ДЧС.

Спасательная бригада с поисковой собакой выдвинулась на поиски.

"Мы свернули с основной трассы на проселочную и стали двигаться вдоль лесополосы. Ориентировочно в девяти километрах от дороги мы обнаружили автомобиль и самого человека. У мужчины сел мобильный телефон, возможности зарядить не было, так как в машине сел аккумулятор. Продукты питания были, однако несколько суток мужчина всеми силами старался обогреваться в холодной машине. Первое, что он попросил – это горячее питье", — сообщил спасатель Евгений Жигулин, слова которого приводит пресс-служба ДЧС.

Спасатели помогли завести машину россиянину и сопроводили его до основной дороги, где ожидали родственники.