В Казахстане нашли заблудившегося россиянина, сбившегося с трассы

АЛМА-АТА, 29 дек – РИА Новости. Спасатели в Восточно-Казахстанской области нашли сбившегося с пути и трое суток замерзавшего в машине гражданина России, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).
Спасательная бригада с поисковой собакой выдвинулась на поиски.
"Мы свернули с основной трассы на проселочную и стали двигаться вдоль лесополосы. Ориентировочно в девяти километрах от дороги мы обнаружили автомобиль и самого человека. У мужчины сел мобильный телефон, возможности зарядить не было, так как в машине сел аккумулятор. Продукты питания были, однако несколько суток мужчина всеми силами старался обогреваться в холодной машине. Первое, что он попросил – это горячее питье", — сообщил спасатель Евгений Жигулин, слова которого приводит пресс-служба ДЧС.
Спасатели помогли завести машину россиянину и сопроводили его до основной дороги, где ожидали родственники.